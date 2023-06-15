صاروخ "أريان – 5" الفضائي الفرنسي يطلق في 16 يونيو للمرة الأخيرة

سينتهي استخدام صاروخ "أريان – 5" الفضائي الأوروبي بعد إطلاقه الأخير الذي يتوقع أن يتحقق يوم 16 يونيو الجاري.

أعلن ذلك الأربعاء 14 يونيو مدير عام شركة Arianespace، ستيفان إسرائيل في مقابلة مع إذاعة France Inter الفرنسية وقال:" إنها لحظة تاريخية حساسة لكل مَن عملوا على تصميم وتطوير هذا الصاروخ في فرنسا وأوروبا. وشدد على ضرورة الاحتفاظ بكل الأفكار الخاصة بتصميم الصاروخ لأن كل مسيرة إطلاقه كناية عن تجربة جادة".

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وأكد المدير العام انه ينوي حضور إطلاق الصاروخ الأخير في 16 يونيو من مطار " كورو" الفضائي في غويانا الفرنسية، مشيرا إلى ان الصاروخ سيطلق للمرة الـ117 خلال تاريخ استخدامه، ويزمع أن ينقل إلى مدار الأرض قمرا صناعيا فرنسيا للاتصالات وقمرا صناعيا تجريبيا ألمانياً.

يذكر أن فرنسا بادرت في سبعينيات القرن الماضي إلى بدء العمل على تصميم اسرة الصواريخ "أريان"، ويعتبر الجيل الحالي من تلك الصواريخ الجيل الخامس الذي ينتمي إلى الصنف الثقيل، ويسمح بإيصال حمولة بوزن حتى 10.5 طن إلى مدارين منخفض وانتقالي.

جدير بالذكر أن أول صاروخ من اسرة "أريان" أطلق عام 1996. ويجري الآن العمل على تطوير صاروخ جديد، وهو "أريان – 6". وكان يخطط أولا لأن يبدأ استخدامه عام 2020 ، لكن هذا الموعد تم تأجيله عدة مرات بسبب وباء فيروس "كورونا" ومشاكل واجهها المصممون عند تطوير الصاروخ. ويتوقع أن يطلق "أريان – 6" نهاية العام الجاري.

المصدر: تاس