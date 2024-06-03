ظاهرة فلكية مميزة تظهر في السماء اليوم

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن ظاهرة فلكية مميزة ونادرة الحدوث ستظهر في السماء اليوم.

قالت عالمة الفلك في المركز، لودميلا كوشمان:"يوم الاثنين 3 يونيو الجاري ستصطف أربعة كواكب جنبا إلى جنب في قطاع 20-30 درجة، لتشكل عرضا فلكيا صغيرا في السماء، هذه الكواكب هي الزهرة والمشتري وعطارد وأورانوس، لكنها لن تكون مرئية بالعين المجردة، مثل هذه الظواهر تحدث مرة كل 20 عاما.

وأضافت:"بالإضافة إلى الكواكب الأربعة التي ستصطف بجانب بعضها، سيكون المريخ ونبتون وزحل أيضا على جانب واحد من الشمس، وسينضم إليهم القمر الذي سيظهر بالقرب من المريخ، يوم الاثنين".

وأشارت العالمة إلى أن اصطفاف خمسة كواكب في قطاع 20-30 درجة، يعتبر بمثابة عرض كبير للكواكب يسمى "المحاذاة الكبيرة"، وهذا يحدث بشكل أكثر ندرة بكثير من اصطفاف 4 كواكب.

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وتحدث ظاهرة محاذاة الكواكب لأن جميع كواكب النظام الشمسي تدور حول الشمس بشكل أو بآخر على مستوى مسطح يسمى "دائرة الكسوف"، وفي بعض الأحيان تجتمع بعض الكواكب على جانب واحد من الشمس أثناء حركتها في مداراتها.

المصدر: تاس