"روس كوسموس" تعلن أسماء المتدربين الجدد للانضمام لصفوف رواد الفضاء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن أسماء الأشخاص الذين سيتم تدريبهم ليصبحوا رواد فضاء اختباريين تابعين لها.

جاء في بيان صادر عن الوكالة:"بناء على نتائج الاختبار المفتوح للدورة الرابعة لاختيار الرواد الجدد لوكالة "روس كوسموس"، اختارت اللجان المختصة 4 متقدمين هم: أناستاسيا بروتشالدزيه، وإليتشين وحيدوف، وفلاديمير فروجكو، وألكسندر جيريبتسوف، وأعطيت التوجيهات لمركز غاغارين الروسي بتدريبهم لمدة سنتين، وبناء على نتائج التدريبات، وبعد الخضوع للامتحانات المطلوبة، سيتم منحهم لقب رائد فضاء اختباري".

وكانت "روس كوسموس" قد أعلنت في 10 يوليو العام الماضي عن فتح باب التقدم لاختيار دفعة جديدة من الرواد، واستمر تقديم الطلبات حتى 20 ديسمبر 2023، وأشار مركز "غاغارين" إلى أن أي مواطن روسي يقل عمره عن 35 سنة ويستوفي الشروط المنشورة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز يمكنه التقدم بطلب الاشتراك بالمسابقة.

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وخلال الأشهر الماضية قامت اللجان المختصة بمعاينة 296 طلبا، وبعد إجراء الاختبارات والفحوصات اللازمة تقرر اختيار 4 مرشحين.

المصدر: روس كوسموس