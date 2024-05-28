"محلي الصنع بالكامل".. روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها تساهم في تصنيع بعض أجزاء قمر اتصالات روسي جديد، جميع مكوناته مصنعة محليا.

جاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة:"أكملت شركة Ruselectronics التابعة لمؤسستنا تطوير مكونات قمر Express-AMU، والذي يصنع بالكامل من مكونات روسية محلية، وبدأت الشركة بتسليم المكونات الجديدة للعملاء".

وأشار البيان إلى أن المكونات التي صنعتها Ruselectronics ستستخدم في أنظمة التحكم الآلي لبعض مكونات القمر الجديد، وبفضلها سيتم تشغيل بعض المحركات الكهربائية والهيدروليكية وأجهزة ترحيل الإشارات الموجودة في القمر، الأمر الذي سيمكن القمر من توفير خدمات نقل البيانات وخدمات البث التلفزيوني".

ومن جهته قال رئيس مكتب التصاميم التقنية التابع لشركة Ruselectronics، أليكسي ديموفسكي:"بحلول منتصف عام 2025 من المفترض أن نقوم بتسليم المكونات التي نطورها للقمر الجديد إلى العملاء".

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وتم تصميم القمر المذكور من قبل شركة "ريشيتنيوف" التابعة لمؤسسة "روس كوسموس"، وأشار أليكسي فولين، المدير العام للشركة في أبريل الماضي إلى أن عمليات تجميع القمر من المفترض أن تبدأ خريف العام الجاري، وأن يكون القمر جاهزا عام 2026.

المصدر: تاس