روسيا تطور أقمارا جديدة للاتصالات وخدمات الإنترنت

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" التابعة لوكالة "روس كوسموس" أنها تعمل على مشروع لتطوير جيل جديد من الأقمار الصناعية المخصصة لتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة:"أكمل الخبراء في شركتنا التصميم الفني لمشروع تطوير أقمار Express-RV التي ستقدم خدمات الاتصالات والإنترنت للأرض، والتي ستطلق في إطار مشروع Sphere الروسي".

وأضاف البيان:"انتهينا من تطوير التصاميم الفنية للمجمعات الأرضية الخاصة بالتحكم بالأقمار الجديدة، ووضعنا التصاميم لمجمع إطلاق الصواريخ التي ستنقل تلك الأقمار إلى المدار".

وأشار البيان إلى أن التحكم بأقمار Express-RV الجديدة سيتم من خلال مركزين، واحد سيكون موجودا في مدينة جيليزنوغورسك وآخر في موسكو.

وكانت وكالة روس كوسموس قد أشارت في وقت سابق إلى أن كوكبة أقمار Express-RV الجديدة ستضم 4 أقمار، ستعمل في مدارات بيضاوية حول الأرض، وسيكون العمر الافتراضي لعمل هذه الأقمار في الفضاء 10 سنوات تقريبا.

إقرأ المزيد

أما منظومة أقمار Sphere فستضم 7 أقمار صناعية من فئة Express، و4 أقمار جديدة من فئة Express-RV، و12 قمر Skif مخصصا لتأمين شبكات الإنترنت الواسعة النطاق، و264 قمر Marathon مخصصة لإنترنت الأشياء، إضافة إلى قمري اتصالات من فئة Yamal، و3 أقمار لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Smotr، و84 قمر Berkut-O وBerkut-VD، و12 قمر Berkut-X وBerkut-XLP.

المصدر: فيستي