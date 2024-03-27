"روس كوسموس" تعلن رسميا عن موعد إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن التحضيرات جارية لإطلاق صاروخ "أنغارا – آ5" الثقيل مع وحدة التسريع "أوريون" من مطار" فوستوتشني" الفضائي الروسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن إطلاق الصاروخ يتوقع أن يتحقق في الفترة ما بين 6 و10 أبريل المقبل.

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وقال مصدر في "روس كوسموس" إن صاروخ "أنغارا – آ 5" الثقيل قد تم نقله إلى منصة (1А) التابعة للمطار الفضائي، وأوضح أنه مع إطلاق "أنغارا آ 5"ستبدأ عملية اختبارات المجمع الصاروخي الفضائي "آمور" مع صواريخ "أنغارا" الثقيلة.

يذكر أن "أنغارا – 5 آ" هو الصاروخ الصديق للبيئة الذي لا يستخدم مكونات سامة للوقود، خلافا عن صاروخ "بروتون – إم" السوفيتي الصنع. ويتوقع أن تحل صواريخ "أنغارا" تماما محل صواريخ "بروتون– إم" القديمة.

جدير بالذكر أن البنية التحتية الخاصة بإطلاق صواريخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" بدأ إنشاؤها عام 2018 وانتهى في ديسمبر عام 2023 باختبار نموذج كهربائي للتزويد بالوقود.

تضم أسرة صواريخ "أنغارا" الفضائية الروسية الواعدة الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة التي تستخدم أنواعا من الوقود الصديق للبيئة .

وقد تحقق إطلاق أول صاروخين من "أنغارا" الثقيل عامي 2014 و2020 من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

المصدر: تاس