روسيا.. الكشف عن موعد إطلاق أول صاروخ "أنغارا" من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلن مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء أن عملية إطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا" الثقيل من منصة الإطلاق الحديثة في مطار فوستوتشني الفضائي ستكون في أبريل 2024.





ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء إلى أن عملية الإطلاق ستتم خلال أيام 6-10 أبريل 2024 .

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ويقول: "مبدئيا تقرر إطلاق صاروخ النقل Angara-A5 الثقيل من مطار فوستوتشني الفضائي خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل".

ووفقا له، من المتوقع إطلاق قمرين صناعيين لرصد الوضع الجيوفيزيائي الشمسي في الغلاف الأيوني من مطار فوستوتشني الفضائي في شهر مايو بواسطة صاروخ النقل سويوز-2.

ويذكر أن البنية التحتية لإطلاق صواريخ أنغارا من مطار فوستوتشني كانت قيد الإنشاء منذ عام 2018. واختبرت في نوفمبر وديسمبر 2023، باستخدام نموذج كهربائي للتزود بالوقود يسمى "Angara-NZh" (نسخة كاملة من الصاروخ مع جميع الأنظمة المستخدمة استعدادا للإطلاق).

وتجدر الإشارة إلى أنه حتى الآن أطلقت ثلاثة صواريخ خفيفة، كان أولها في يوليو 2014، وثلاثة صواريخ أنغارا ثقيلة من مطار بليسيتسك الفضائي. أما من مطار فوستوتشني الفضائي فقد أطلق منذ عام 2016 وحتى الآن 16 صاروخا من نوع ​​Soyuz-2.1a وSoyuz-2.1 المتوسطة.

المصدر: نوفوستي