روسيا.. إرسال صواريخ جديدة لمطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلن مركز "بروغريس" الروسي للصناعات الفضائية أن روسيا تخطط لإرسال صواريخ جديدة إلى مطار "فوستوتشني" العام الجاري.

وخلال تعليقه على عملية الإطلاق الفضائي التي نفذت من مطار "فوستوتشني" صباح اليوم الخميس قال مدير المركز، دميتري بارانوف:"يوجد في مطار فوستوتشني الفضائي صاروخان يتم تحضيرهما للإطلاق، ويتم تصنيع صاروخين آخرين في سمارة لإرسالهما نحو هذا المطار، وفي سبتمبر المقبل سنصنع صاروخا آخر، سيطلق من فوستوتشني أيضا، أي أننا سنرسل صاروخين جديدين على الأقل إلى المطار خريف العام الجاري".

وأشار بارانوف إلى أن آفاق تطور المطار المذكور جيّدة وقال:"سنعمل في هذا المطار وسنواصل عمليات الإطلاق الفضائي".

وكانت عملية الإطلاق الفضائي التي نفذت من "فوستوتشني" صباح الخميس هي أول عملية إطلاق تنفذها روسيا من هذا المطار العام الجاري، وثالث عملية إطلاق تنفذها من المطارات الفضائية الروسية لعام 2024.

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ومنذ العام 2016 نجحت روسيا في استخدام مطار "فوستوتشني" لتنفيذ 15 عملية إطلاق فضائي، ومن المتوقع أن تبدأ قريبا في هذا المطار عمليات إطلاق صواريخ "أنغارا" الروسية الثقيلة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: تاس