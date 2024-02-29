قمر صناعي إيراني بصحبة أقمار صناعية روسية تصل إلى مدار الأرض خلال 50 دقيقة

أطلق صباح اليوم صاروخ "سويوز-2.1 بي" الحامل القمر الصناعي "متيور – إم" للأرصاد الجوية و18 قمرا صناعيا روسيا وأجنبي الصنع، بينها قمر صناعي إيراني.

وقد تم إطلاق الصاروخ الفضائي الساعة 08.43 بتوقيت موسكو من مطار "فوستوتشني" الفضائي في شرق روسيا. وتم إيصال الأقمار الصناعية إلى مدار الأرض بواسطة وحدة التسريع "فريغات" خلال 50 دقيقة فقط .

وحسب الخدمة الصحفية لشركة "سبوتنيكس" الروسية فإن 17 قمرا صناعيا من تصنيعها أطلقت اليوم إلى مدار الأرض.

وكان وزير التكنولوجيات المعلوماتية والاتصالات عيسى راربور قد أعلن في 28 فبراير أن الصاروخ الفضائي الروسي سيطلق كذلك القمر الصناعي الإيراني Pars-1.

يذكر أن القمر الصناعي الروسي "متيور – إم" تم تزويده بمنظومة رادارية صُنعت على أساس الهوائي الشبكي، فضلا عن أجهزة الأرصاد الجوية والمائية والفيزيائية وأجهزة البحث عن السفن "كوسباس - سارسات".

ويخصص القمر الصناعي لدراسة الموارد الطبيعية للأرض ومراقبة الأوضاع الفيزيائية في مدار الأرض، وكذلك الحصول على معلومات من منصات أوتوماتيكية خاصة بجمع المعلومات.

المصدر "تاس"