الرواد الروس يخرجون بأول مهمة إلى الفضاء المفتوح لهذا العام

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن خروج روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية، اليوم الخميس بمهمة إلى الفضاء المفتوح.

وأشارت الوكالة إلى أن رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب من المفترض أن يخرجا اليوم الخميس من وحدة بويسك الروسية في المحطة إلى الفضاء المفتوح تمام الساعة 17:55 بتوقيت موسكو، ومن المتوقع أن تستمر مهمتهما خارج المحطة 6 ساعات و36 دقيقة، لتكون هذه هي المرة السابعة التي يخرج فيها كونونينكو بمهمة إلى الفضاء المفتوح، وثاني عملية خروج من المحطة بالنسبة لنيكولاي تشوب.

وخلال المهمة من المفترض أن يستكمل الرائدان عملية نشر رادار صغير على وحدة "ناؤوكا" الروسية التابعة للمحطة، ليستخدم هذا الرادار في مراقبة سطح الأرض، والذي كانت المرحلة الأولى من تركيبه قد أنجرت عندما خرج الرائدان في أكتوبر الماضي إلى الفضاء المفتوح.

إقرأ المزيد

وسيتعين على الرائدين خلال المهمة أيضا تركيب معدات للتجارب العلمية على سطح وحدة "بويسك" الروسية التابعة للمحطة، وتفكيك حاوية للمعدات العلمية كانت قد ثبتت على سطح الوحدة المذكورة سابقا، وجمع عينات ومسحات من سطح وحدة "ناؤوكا" لدراستها.

وتجدر الإشارة إلى أن آخر عملية خروج للرواد الروس من المحطة الفضائية إلى الفضاء المفتوح كانت ليل 26 أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس