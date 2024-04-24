روسيا تخطط لبناء منشآت لإطلاق صواريخ "كورونا" في مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلن رئيس وكالة "روس كوسموس"، يوري بوريسوف أن روسيا قد تبني في مطار "فوستوتشني" الفضائي منشآت لإطلاق صواريخ "كورونا" الواعدة القابلة لإعادة الاستخدام.

وخلال اجتماع ضم مختصين في مجال الفضاء قال بوريسوف:"قد تظهر في مطار فوستوتشني الفضائي منشآت وبنى تحتية مخصصة لإطلاق وهبوط صواريخ كورونا الواعدة التي تعمل روسيا على مشروع تطويرها".

وأضاف:"أعتقد أن صواريخ كورونا ستكون قادرة في المستقبل على الهبوط في مطار فوستوتشني الفضائي، هذه الصواريخ يتم تطويرها من قبل مركز ماكييف الحكومي الروسي للصناعات الفضائية".

وكان فلاديمير ديغتيار، المدير العام لمركز "ماكييف" الحكومي الروسي للصناعات الفضائية قد ذكر في وقت سابق "أن التكلفة المنخفضة لإطلاق صاروخ كورونا الروسي الواعد ستمكن من استعمال هذا الصاروخ 100 مرة في عمليات الإطلاق الفضائي".

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وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الصاروخ الجديد سيكون طوله 38.07 م، وكتلته ستتراوح ما بين 302 و315 طنا، وسيكون قادرا على نقل حمولة يصل وزنها إلى 6 أطنان إلى المدارات القريبة من الأرض، وإعادة الحمولات إلى الأرض من أماكن ترتفع 10 آلاف متر عن سطحها.

المصدر: فيستي