روسيا تكشف عن خططها لإطلاق صواريخ Proton-M الثقيلة

كشف مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية عن خططه المتعلقة بإطلاق صواريخ Proton-M الثقيلة إلى الفضاء.

وحول الموضوع قال المدير العام للمركز، إليكسي فوروتشكو:"لدينا خطط حاليا لتنفيذ أربع عمليات إطلاق فضائي على الأقل لصواريخ Proton-M بحلول نهاية عام 2015، ومن بين هذه العمليات ستكون هناك عمليات إطلاق تجارية".

وأضاف:"ذكر سابقا أن عمليات إطلاق صواريخ Proton-M ستتوقف بعد عام 2025، لكن مركز خرونيتشيف ووكالة روس كوسموس أرسلا مقترحات إلى الشركاء في كازاخستان لمواصلة عمليات إطلاق هذه الصواريخ من قاعدة بايكونور بعد العام المذكور".

وأشار فوروتشكو إلى أنه مركز "خرونيتشيف" لديه حاليا 10 صواريخ فضائية في مراحل مختلفة من الإنتاج.

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وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ Proton الفضائية هي نسخ معدلة عن صواريخ UR-500 السوفيتية العابرة للقارات، وفي البداية تم صنع نسخ ثلاثية المراحل أطلق عليها اسم Proton-K، وبعدها صنعت النسخ الأحدث Proton-M التي تستخدم حتى الآن، وبشكل عام تم تنفيذ أكثر من 400 عملية إطلاق لصواريخ Proton ما بين عامي 1965 و2023.

المصدر: نوفوستي