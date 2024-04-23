روسيا تخطط لإطلاق مجموعة أقمار جديدة للأرصاد الجوية

ذكرت وسائل إعلام روسية أن روسيا تخطط لإطلاق 10 أقمار صناعية جديدة للأرصاد الجوية قبل نهاية العام القادم.

وحول الموضوع قال رئيس الخدمة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي (Roshydromet)، إيغور شوماكوف:" قبل نهاية 2025 من المتوقع أن يتم إطلاق 10 أقمار صناعية روسية جديدة مخصصة لتقديم خدمات الأرصاد الجوية، ومع دخول القمر الرابع من أقمار Elektro-L الروسية في الخدمة سيتم إنشاء أكبر منظومة للأرصاد الجوية المائية في العالم، وستتمكن هذه المنظومة من رصد المناطق التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وكذلك رصد منطقة القطب الشمالي بالكامل.. إذا جرت الأمور وفقا لما هو مخطط لها، وفي حال تمكنا من إطلاق الأقمار الجديدة قبل نهاية عام 2025 فسنكون قد حققنا الاستقلالية عمليا في هذا المجال، ولن نكون بحاجة لبيانات الأقمار الصناعية الأجنبية ".

وأضاف:"عام 2023 كان لدينا مجموعة من الأقمار العاملة في الفضاء مكونة من 15 قمرا، جميعها تقدم خدمات الأرصاد الجوية لصالح (Roshydromet)، ومن بين هذه الأقمار قمرين من نوع Arktika-M تم إطلاقهما العام الماضي.. وهذا العام ستتوسع مجموعة الأقمار الروسية المخصصة للأرصاد الجوية، فقد أطلقنا قمرا من نوع Meteor-M وقمرا من نوع Resurs-P".

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وأشار شوماكوف إلى أن الخدمة الفيدرالية الروسية للأرصاد الجوية المائية والرصد البيئي ستساهم أيضا في تشغيل جميع أقمار استشعار الأرض عن بعد التي يتم إنشاؤها كجزء من برنامج الفضاء الفيدرالي الروسي، وأن الخدمة لديها برنامجها الخاص للأرصاد الجوية والبيئية للأرض.

المصدر: تاس