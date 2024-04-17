"روس كوسموس" تعلن موعد إطلاق أول قمرين روسيين لخدمات إنترنت الأشياء

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن الموعد الذي سيتم فيه إطلاق أول أقمارها Marathon-IoT الروسية المخصصة لتقديم خدمات إنترنت الأشياء للأرض.

وحول الموضوع قال، سيرغي بروخوروف، مدير قسم البرامج المتقدمة في الوكالة، ورئيس مشروع Sphere الفضائي الروسي:"من المقرر إطلاق أول قمرين من أقمار Marathon-IoT الروسية إلى المدار بحلول نهاية عام 2024. إطلاق هذه الأقمار يعد من المهمات الحكومية الرئيسية لتطوير سوق تقنيات إنترنت الأشياء".

وكانت "روس كوسموس" تخطط لإطلاق أول قمر تجريبي من أقمار Marathon إلى المدار في فبراير الماضي، لكنها أجّلت العملية لإجراء فحوصات إضافية على برمجيات هذا القمر.

وتطور روسيا أقمار "Marathon-IoT" في إطار برنامج "Sphere" الفضائي، ومن المفترض أن تصنع أكثر من 250 قمرا من هذا النوع لترسلها إلى مدارات تبعد حوالي 750 كلم عن سطح الأرض.

وكان يفغيني نيستيروف، المدير العام لشركة "ريشيتنيوف" الروسية المصنعة لأقمار"Marathon-IoT" قد أشار في وقت سابق إلى أن عملية الإنتاج التسلسلي لهذه الأقمار ستبدأ العام الجاري، وأن شركته تخطط لإطلاق 5 أقمار من هذا النوع بحلول عام 2025، وإطلاق 44 قمرا بحلول عام 2026.

إقرأ المزيد

و"إنترنت الأشياء" أو "Internet of Things" هو مصطلح يقصد به الجيل الجديد من الإنترنت الذي يتيح التواصل بين الأجهزة المترابطة مع بعضها، وتشمل هذه الأجهزة الأدوات الكهربائية، والمستشعرات، والحساسات، وأدوات الذكاء الاصطناعي، المختلفة وغيرها، وما يميز إنترنت الأشياء هو إتاحة الفرصة للإنسان للتحرر من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى التواجد في مكان محدد للتعامل مع جهاز معين.

المصدر: تاس