روسيا تستعد لإطلاق مركبة "سويوز" المأهولة إلى المحطة الفضائية (فيديو)

أعلنت وكالة "روس كوسموس" عن بدء التحضيرات لإطلاق مركبة Soyuz MS-25 التي ستحمل دفعة جديدة من الرواد إلى المحطة الفضائية الدولية.

وتبعا للمؤسسة، جرت في قاعدة "بايكونور" الفضائية عملية نقل صاروخ Soyuz-2.1a ومركبة Soyuz MS-25 الموجودة على متنه، وثبتا على منصة الإطلاق رقم 31 الموجودة في القاعدة.

وأشار مراسل وكالة "تاس" الروسية إلى أن العمل جار في القاعدة تحضيرا لعملية الإطلاق، وأن الصاروخ الذي سيتم إطلاقه تم تزيينه بصورة مخصصة للذكرى الـ 90 لميلاد رائد الفضاء الأول يوري غاغارين.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الصاروخ والمركبة في 21 مارس الجاري، تمام الساعة 16:21:19 بتوقيت موسكو.

يضم الطاقم الأساسي للمركبة رائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، ورائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا، ورائدة وكالة ناسا تريسي دايسون، أما الطاقم الاحتياطي فيضم الرائد الروسي، إيفان فاغنر، الرائدة البيلاروسية أناستاسيا لينكوفا ، ورائد ناسا دونالد بيتيت.

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ومن المفترض أن يبقى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا لمدة قصيرة على متن المحطة قيل أن يعودا إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-24، أما تريسي دايسون فستبقى على متن المحطة حتى سبتمبر المقبل، ومن ثم ستعود إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25، وسيعود معها الرائدان الروسيان أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب.

المصدر: وكالات روسية