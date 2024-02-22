الإعلان عن الجاهزية الطبية لرواد مركبة "سويوز إم إس– 25" الفضائية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن مركبتها الفضائية "سويوز إم إس – 25" ستقل يوم 21 مارس المقبل أفراد طاقم البعثة الفضائية الـ21 إلى محطة الفضاء الدولية.

كما أعلنت اللجنة الطبية الرئيسية أن رائدي الفضاء الروسيين أوليغ نوفيتسكي وإيفان فاغنر وكذلك رائدتي الفضاء البيلاروسيتين مارينا فاسيليفسكايا و أناستاسيا لينكوفا في حالة جاهزية تامة من الناحية الطبية لتحقيق الرحلة الفضائية، وذلك بعد أن اجتازوا كل الفحوصات والاختبارات الطبية اللازمة.

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وقد عقد يوم 21 فبراير في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء اجتماع اللجنة الطبية الرئيسية التي أقرّت بجاهزية أفراد طاقم مركبة "سويوز إم إس – 25".

يذكر أن الطاقم الدولي للمركبة الفضائية يضم رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا. أما زميلتها البيلاروسية أناستاسيا لينكوفا فهي الرائدة الاحتياطية في هذه البعثة.

جدير بالذكر أن مارينا فاسيليفسكايا عملت قبل انضمامها إلى فريق رواد الفضاء في مركز "غاغارين" مضيفة في شركة "بيلافيا" للخطوط الجوية البيلاروسية. أما أناستاسيا لينكوفا فعملت طبيبة للأطفال في المركز الطبي البيلاروسي لجراحة الأطفال.

المصدر: تاس