مركبة الشحن الفضائية "بروغريس" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-24" انفصلت في الساعة 5.09 بتوقيت موسكو عن وحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

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ووفقا لبيان المؤسسة تم تشغيل محركات كبح السرعة لإخراج المركبة من المدار، لتدخل إلى الغلاف الجوي للأرض، حيث ستحترق معظم أجزائها . أما القطع التي لا تحترق فسوف تغرق بمنطقة غير صالحة للملاحة في جنوب المحيط الهادئ.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة "بروغريس إم إس-24" كانت قد اطلقت من مطار بايكونور الفضائي في 23 أغسطس عام 2023 بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a. أي أنها بقيت في الفضاء مدة ستة أشهر. هذا ومن المقرر إطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-26" من مطار بايكونور يوم 15 فبرار الجاري لتحل محلها.

المصدر: نوفوستي