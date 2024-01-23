مركز فضائي روسي: زلزال آسيا الوسطى لم يؤثر على عمل مطار "بايكونور" الفضائي

أفاد مركز تشغيل مرافق البنية التحتية الفضائية أن الزلزال الذي وقع على الحدود بين قرغيزستان والصين لم يؤثر على عمل مطار" بايكونور" الفضائي الواقع في كازاخستان والذي تستخدمه روسيا.

وجاء في البيان الصادر عن المركز الروسي أن "الزلزال الذي وقع على الحدود بين قرغيزستان والصين لم يؤثر على تشغيل مطار "بايكونور".

وأوضح المركز أن "البنية التحتية لمطار "بايكونور" الفضائي" لم تتأثر بعواقب الهزات الأرضية، ويستمر عمل المتخصصين من شركات القطاع الفضائي الروسي كالمعتاد".

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يذكر أن دول آسيا الوسطى وغرب الصين شهدت ليلة الثلاثاء زلزالا قويا. وعلى وجه الخصوص شعر بالهزات الأرضية سكان أوزبكستان وقرغيزستان وكازاخستان.

وقد وقع الزلزال بقوة 6.7 درجة وفقا لتصنيف "رختر"عند منتصف الليل تقريبا بالتوقيت المحلي من يوم الثلاثاء على حدود كازاخستان وقرغيزستان على بعد 264 كيلومترا جنوب شرق مدينة ألما- آتا، حيث شعر سكان العاصمة السابقة لكازاخستان بهزات أرضية بقوة 5 درجات.

وفي وقت لاحق أفادت خدمة رصد الزلازل التابعة لوزارة الطوارئ في كازاخستان أنه في حوالي الساعة 7.00 بتوقيت موسكو، شعر سكان ألما-آتا مرة أخرى بهزات قوتها درجتان، وكان مركز الزلزال بقوة 5.3 درجة على حدود قرغيزستان والصين.

يذكر أن مطار "بايكونور" الفضائي، الذي تستأجره روسيا، يقع على بعد حوالي 1100 كيلومتر من ألما-آتا و1100-1400 كيلومتر من حدود قرغيزستان والصين.

وتجري حاليا في هذا المطار التحضيرات لإطلاق مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس – 26" بصاروخ " سويوز -2 – 1 آ" إلى محطة الفضاء الدولية في 15 فبراير المقبل والمركبة الفضائية المأهولة "سويوز إم إس – 25" في 21 مارس المقبل.

المصدر: نوفوستي