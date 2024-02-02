الوحدة القمرية اليابانية تدخل في فترة سبات

أفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن وحدة SLIM القمرية اليابانية دخلت في فترة سبات ستستمر إلى منتصف فبراير الجاري.

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وتشير الوكالة إلى أن مصدرا في وكالة الفضاء اليابانية أوضح أن سبب دخول الوحدة في سبات هو عدم كفاية الطاقة الكهربائية التي تولدها البطاريات الشمسية. وسوف يحاول الخبراء إيقاظ الوحدة في منتصف فبراير الجاري عندما يصل ما يكفي من الضوء إلى الألواح الشمسية. ويعترف العلماء أن الوحدة قد لا تستيقظ لأنها غير مصممة للعمل في ظروف شديدة البرودة في الليلة القمرية.

ويذكر أن وحدة SLIM القمرية هبطت على سطح القمر يوم 19 يناير الماضي، وفي يوم 25 منه استلمت وكالة الفضاء اليابانية أول صورة منها.

المصدر: لينتا. رو