وكالة الفضاء اليابانية: لا توجد مشكلات في شحن وحدة SLIM القمرية

أفادت وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) أنه ليست هناك أي مشكلة في شحن الوحدة القمرية SLIM، التي هبطت على سطح القمر في 20 يناير 2024.

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وتشير JAXA إلى أن الوحدة خلال آخر اتصال استخدمت كاميرا طيفية في تحليل تربة القمر في منطقة هبوطها. واتضح أنه لا تواجه حاليا مشكلة في توليد الطاقة من الخلايا الشمسية، وتعمل بشكل طبيعي.

ويذكر أن الخبراء تمكنوا من استعادة تشغيل الوحدة القمرية يوم 29 يناير، بعد تغيير زاوية سقوط الأشعة الشمسية على القمر.

ووفقا لوكالة الفضاء اليابانية، استخدمت الوحدة خلال فترة عملها الأخيرة التي استمرت 12 ساعة، كاميرا طيفية لتحليل التربة القمرية في منطقة الهبوط. وأطلق الخبراء اليابانيون أسماء على بعض الحجارة الكبيرة الموجودة في محيطها، كأسماء من سلالات الكلاب، مثل بيغلل (Beagle) وأكيتا (Akita).

المصدر: تاس