اليابان تشغّل مركبتها القمرية من جديد

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) أن المختصين اليابانيين أجروا اتصالات مع مركبة SLIM القمرية، واستأنفت المركبة عملها لأول مرة بعد أن أوقفت في 20 يناير الجاري.

وجاء في منشور تابع للصفحة الخاصة بمشروع SLIM على موقع X:" لقد تمكنا من إنشاء اتصال مع SLIM الليلة الماضية وتم إعادة تشغيلها عملها".

وأشارت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى أنه وفور إعادة الاتصال بالمركبة تمكنت المركبة، تم التقاط بعض الصور من الكاميرات الطيفية الموجودة فيها، ونشرت هذه الصور على المواقع التابعة للوكالة.

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وكانت مركبة SLIM قد هبطت على سطح القمر في 20 يناير الجاري، حوالي الساعة 00:20 بتوقيت طوكيو (19 يناير 18:20 بتوقيت موسكو)، لكنها هبطت رأسا على عقب تبعا لوكالة (JAXA)، لذا واجهت مشكلات في عمل ألواح الطاقة الشمسية، وتم إيقاف عمل المركبة بعد فترة من هبوطها، ولاحظت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية أنه بعد مرور بعض الوقت ستتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر ويمكن استئناف تشغيل المركبة التي بدأت بتلقي الطاقة.

ومع هبوط SLIM، أصبحت اليابان الدولة الخامسة في التاريخ (بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي والصين والهند) التي تهبط لها مركبة على سطح القمر.

المصدر: تاس