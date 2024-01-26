مركبة "Soyuz MS-25" الروسية تعتمد نظام الوصول السريع إلى المحطة الفضائية

أعلنت شركة "إينيرغيا" الروسية أن مركبة "Soyuz MS-25" المأهولة التي ستطلقها روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية ستعتمد نظام الوصول السريع إلى المحطة.

وحول الموضوع قال رفائيل مرتازين، أحد كبار خبراء صناعة الفضاء في الشركة:"من المخطط استخدام نظام الوصول السريع مع مركبة Soyuz MS-25 التي ستطلقها روسيا إلى المحطة الفضائية الدولية، أي أن المركبة وبعد انفصالها عن الصاروخ في الفضاء ستدور مرتين حول المحطة ومن ثم ستلتحم بها. طاقم المركبة الذي سيضم رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا، سيكون قادرا على الوصول إلى المحطة بعد ثلاث ساعات تقريبا من إطلاق المركبة".

وأضاف:"سنحاول إيصال المركبة إلى المحطة بأقصى سرعة ممكنة، وقد يكون اعتماد نظام الوصول السريع للمحطة غير ممكن كون المحطة تعدل مدارها أحيانا لتجنب الحطام الفضائي".

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وتبعا للخطط التي وضعتها وكالة "روس كوسموس" فإن مركبة "Soyuz MS-25" من المفترض أن تنقل طاقم البعثة المأهولة الحادية والعشرين إلى المحطة في 21 مارس القادم، وسيضم الطاقم رائدة الفضاء البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا أو الرائدة البديلة أناستاسيا لينكوفا، ورائد الفضاء الروسي أوليغ نوفيتسكي، ورائدة وكالة ناسا تريسي دايسون، وسيبقى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا لمدة قصيرة على متن المحطة ومن ثم سيعودان إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-24، أما تريسي دايسون فستبقى على متن المحطة حتى سبتمبر المقبل، ومن ثم ستعود إلى الأرض على متن مركبة Soyuz MS-25، وسيعود معها رائدا الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب.

المصدر: فيستي