"روس كوسموس" تنهي مرحلة أخرى من تدريبات المرشحتين البيلاروسيتين لرحلة المحطة الفضائية

أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن رائدتا الفضاء البيلاروسيتين المرشحتين لرحلة المحطة الفضائية استكملتا تدريبات انعدام الجاذبية على طائرات إيليوشن المعدلة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة :"البيلاروسيتان مارينا فاسيليفسكايا وأناستازيا لينكوفا المرشحتان لرحلة المحطة الفضائية الدولية استكملتا تدريبات انعدام الجاذبية التي خضعتا لها على متن طائرات Il-76MDK الروسية المعدلة".

وأضاف البيان:"فاسيليفسكايا ولينكوفا خضعتا لدورتين تدريبيتين في مجال انعدام الوزن قصير المدى على متن طائرات إيليوشن المعدّلة بإشراف مختصين من المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء، الرحلة الأولى لهما على هذه الطائرات كانت تمهيدية، وكانت فاسيليفسكايا ولينكوفا فيها في حالة انعدام الوزن لمدة 20 ثانية، وخلال الرحلة التدريبية الثانية كانت فاسيليفسكايا ولينكوفا ترتديان بدلات الفضاء، واستمرتا في وضعية انعدام الوزن داخل الطائرة في الجو لمدة أطول".

وأشار الخبراء من المركز الروسي لتدريب رواد الفضاء إلى "أن المتدربتين تمكنتا من التكييف بسرعة مع الرحلات الفضائية القصيرة، ومع وضعية انعدام الوزن أثناء الاختبارات، وكان لديهم تنسيق متطور للحركات والتوجه في ظل ظروف انعدام الجاذبية".

وتعتبر طائرة IL-76MDK نسخة معدّلة عن طائرة النقل العسكري الروسية IL-76MD، لكنها حصلت على هيكل وأجنحة ومعدات محسّنة تمكنها من العمل على ارتفاعات عالية جدا في حالة انعدام الجاذبية، وحصلت على قمرات خاصة بداخلها تستعمل لتدريب رواد الفضاء ومختبرات تستخدم في الأعمال والمشاريع البحثية التي يقوم بها مهندسو صناعة الفضاء.

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في مارس 2024 من المفترض أن تطلق مركبة "سويوز إم إس_25" الروسية إلى المحطة الفضائية الدولية، وسيضم طاقمها المواطنة البيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا أو (المرشحة البديلة للرحلة،أناستاسيا لينكوفا)، ورائد الفضاء الروسي، أوليغ نوفيتسكي، ورائد الفضاء ناسا تريسي دايسون، الرائدة التي سترسلها بيلاروس على متن هذه الرحلة ستبقى في المحطة لفترة قصيرة، ومن ثم ستعود إلى الأرض على متن مركبة "سويوز إم إس-24"، وستستمر مهمة رائد فضاء ناسا حتى سبتمبر 2024، وبعدها سيعود دايسون إلى الأرض برفقة رائدي الفضاء الروسيين أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب على متن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-25".

المصدر: فيستي