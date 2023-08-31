روسيا مستمرة في استخدام طائرات إيليوشن المعدّلة لتدريب رواد الفضاء

أعلن رئيس مركز "غاغارين" الروسي مكسيم خارلاموف، أن مركزه مستمر في استخدام طائرات IL-76MDK المعدّلة في تدريبات انعدام الوزن التي يخضع لها رواد الفضاء.

وفي مقابلة مع الصحافة قال خارلاموف:"نحن مستمرون في الاعتماد على هذا النوع من الطائرات لإجراء بعض تدريبات انعدام الوزن لرواد الفضاء، أعتقد أننا سنعتمد على هذه الطائرات حتى عام 2030 على الأقل".

وأضاف: "لقد ناقشنا ونناقش الحاجة إلى تطوير وإنشاء طائرة مماثلة لـ IL-76MDK، ولكن لا توجد خطط ملموسة بعد، وهذه الطائرة فريدة من نوعها وربما أغلى طائرة نستخدمها، أعتقد أننا سنعتمد هذه الطائرة للتدريبات لبضع سنوات أخرى حتى عام 2030".

إقرأ المزيد

وتعتبر طائرة IL-76MDK نسخة معدّلة عن طائرة النقل العسكري الروسية IL-76MD، لكنها حصلت على هيكل وأجنحة ومعدات محسّنة تمكنها من العمل على ارتفاعات عالية جدا في حالة انعدام الجاذبية، وحصلت على قمرات خاصة بداخلها تستعمل لتدريب رواد الفضاء ومختبرات تستخدم في الأعمال والمشاريع البحثية التي يقوم بها مهندسو صناعة الفضاء.

المصدر: فيستي