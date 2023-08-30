روسيا ستستحدث مركزا لتدريب رواد الفضاء في مطار "فوستوتشني"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن خطة لاستحداث مركز لتدريب رواد الفضاء في مطار "فوستوتشني" الفضائي.

وحول الموضوع قال مكسيم خورلاموف، رئيس مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء التابع لـ"روس كوسموس": "هناك خطط لافتتاح مركز لتجهيز وتدريب رواد الفضاء في مطار فوستوتشني الفضائي.. وقد جرت الموافقة على الوثائق الخاصة بهذا المشروع، وأعتقد أن المركز سيتم افتتاحه قبل نهاية العام الجاري".

وأضاف: "لقد استأجرنا الأرض والمباني المخصصة لاستحداث المركز في فوستوتشني، لكننا لم نفتتح المركز لأننا بحاجة لإدخال بعض التعديلات عليه، هذه الأمور تتم بالتنسيق مع مؤسسة روس كوسموس الروسية".

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و"فوستوتشني" هو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وتسعى روسيا باستمرار لتوسيع وتحسين منشآت هذا المطار ليكون قادرا على إطلاق أنواع مختلفة من صواريخ ومركبات الفضاء.

المصدر: فيستي