"روس كوسموس" تختتم عملية تطوير مجسم لمركبة فضائية مأهولة جديدة

أفادت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية باختتام عملية تطوير مجسم للمركبة الفضائية المأهولة الجديدة التي ستستخدم لنقل رواد الفضاء إلى محطتي الفضاء الدولية والروسية.

كما تم إعداد مجسم لمحرك المركبة والكبسولة التي تعيد رواد الفضاء إلى الأرض. وحسب "روس كوسموس" فإن حجم المركبة والمحرك والكبسولة يناسب أبعادها الحقيقية تماما وسيتم الآن اختبار قابليتها لمقاومة الاهتزاز والاختبارات الجوية باستخدام المروحية.

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وجاء في بيان نشرته "روس كوسموس" على موقعها الإلكتروني أن وضع مشروع تصميمي للمركبة جرى بناء على اتفاقية عقدتها الحكومة الروسية مع شركة "إينيرغيا" الفضائية الصاروخية في إطار مشروع تصميم محطة الفضاء الروسية. وسيتم الإقرار النهائي للمشروع التصميمي من قبل المجلس العلمي في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية.

هذا وأفادت المؤسسة باختتام عملية تشكيل قائمة رواد الفضاء الروس الذين سيقومون برحلات فضائية إلى محطة الفضاء الروسية، مشيرة إلى أن المؤسسة تلقت 263 طلبا بالمشاركة في المسابقة، ومنهم 69 امرأة و63 عسكريا و45 عاملا وموظفا في القطاع الفضائي الصاروخي الروسي. واجتاز كل الفحوصات منهم 41 مرشحا، بمن فيهم 33 رجلا و8 نساء. واختير منهم 20 مرشحا ومرشحة سينضمون إلى فريق رواد الفضاء الروس.

وقال الناطق باسم "روس كوسموس" أن عملية تشكيل قائمة رواد الفضاء الجدد اختتمت في 20 ديسمبر الماضي.

المصدر: تاس