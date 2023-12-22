الكشف عن عمر المحطة الفضائية "روس" والوحدات المكونة لها

يمكن أن تعمل محطة الفضاء الروسية "روس" كما هو مقرر لها لمدة 50 عاما، ومن المحتمل خلالها تغير وحداتها ثلاث مرات.





ويقول مصدر في شركة "إينيرجيا" المصنعة للمحطة: "إن المبادئ التي تعتمد في تصميم محطة الفضاء الروسية (روس)، قبل كل شيء هو مبدأ البنية المعيارية المفتوحة، الذي يسمح بعدم الحد من عمر المحطة بسبب إمكانية استبدال الوحدات منتهية الصلاحية بأخرى جديدة".

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و يضيف: "قد تستبدل الوحدات إما بعد فترة الخدمة المحددة لها (15 عاما على الأقل)، أو عندما تصبح الوحدة قديمة ويتطلب ذلك تجديد وتحسين المعدات التقنية، أو في حالات الطوارئ التي تجعل من المستحيل على الوحدة أن تعمل. وربما في غضون 50 عاما قد تغيير ثلاثة أجيال من الوحدات".

ويذكر أن فلاديمير سولوفيوف نائب المدير العام لشركة "إينيرجيا"، المصمم العام للأنظمة والمجمعات المأهولة، كان قد أعلن في وقت سابق أن المصممين يعملون على تصميم محطة جديدة عمرها التشغيلي يبلغ 50 عاما. خلال هذا الوقت، تخطط المحطة لتطوير التقنيات الأساسية اللازمة للطيران إلى الكواكب الأخرى، في المقام الأول إلى المريخ.

ومن المفترض أن يكون للمحطة نواة من المقرر إطلاقها إلى المدار عام 2027 التي ستربط بها خلال خمس سنوات جميع الوحدات الأخرى، ما سيجعل من الممكن استبدالها.

المصدر: نوفوستي