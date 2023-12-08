وحدة خاصة في محطة الفضاء الروسية ستجهز بنوافذ بانورامية

قد تظهر في الوحدة الفضائية التجارية لمحطة الفضاء الروسية المستقبلية نوافذ بانورامية تشبه ما هو موجود في وحدة Cupola الأمريكية، التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

صرح بذلك الناطق باسم شركة "إينيرغيا" الفضائية الصاروخية الروسية التي تعمل حاليا على تصميم محطة الفضاء الروسية.

وجاء على قناة "تليغرام" التابعة للشركة الروسية: " بإمكاننا أن نصنع في الوحدة التجارية لمحطة الفضاء الروسية نافذتين بانوراميتين". ويشار إلى أنه يمكن أن تتوزع على جانبيهما غرف للراحة ومطاعم، فضلا عن مواقع للعمل.

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فيما قال الناطق إن مكوّنات الوحدة الفضائية الخاصة للمحطة تتوقف على صاحب الطلب. ويمكن أن تتكامل الوحدة التجارية مع تصميم المحطة ككل أو تكون "مستقلة" تماما.

يذكر أن فكرة إنشاء محطة الفضاء الروسية اقترحت في أبريل عام 2021. ويخضع مشروعها التصميمي في الوقت الراهن لاختبارات.

وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف، قد أعلن في وقت سابق أن ثمن المشروع يقدر بـ609 مليار روبل لغاية عام 2032. ويفترض أن تنفق 150 مليار روبل منها في الأعوام الثلاثة الأولى. وأضاف أن المشروع مفتوح للتعاون الدولي، وقد عرضت المشاركة فيه على الدول الإفريقية والدول الأعضاء في "بريكس".

وكان كبير مصممي المحطة الروسية فلاديمير كوجيفنيكوف قد أعلن في وقت سابق، أن أول وحدة للمحطة الروسية ستطلق عام 2027. أما بقية وحداتها سيتم إطلاقها أعوام 2028 – 2030.

المصدر: تاس