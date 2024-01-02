من "مذنب الشيطان" إلى "حلقة النار".. أحداث فلكية أبهرتنا في عام 2023

شهدت السماء في العام 2023 جملة من الأحداث الفريدة التي استمتع بها عشاق الفلك والعلماء على حد سواء، على امتداد 12 شهرا.

وقدمت لنا سماء الأرض عروضا مميزة تراوحت بين المذنبات الساطعة إلى الشفق القطبي غير العادي، وحتى حقيبة أدوات ضائعة لرائدة فضاء.

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ومع استقبال عام جديد، يقدم موقع "سبيس" لمحة عن بعض المشاهد السماوية التي لا تنسى في العام 2023.

المذنب C/2022 E3

بدأ عام 2023 بوصول المذنب C/2022 E3 (ZTF) إلى أقرب نقطة له من الأرض في الأول من فبراير، حيث مر على مسافة 28 مليون ميل (42 مليون كيلومتر) من كوكبنا. وكان هذا أول اقتراب للمذنب منذ 50 ألف عام.

وكان الوهج الأخضر الساطع للمذنب مرئيا بسهولة للمشاهدين باستخدام منظار أو تلسكوب صغير.

وفي أثناء سفر المذنب عبر النظام الشمسي الداخلي، تغير مداره بحيث أصبح الآن في مسار خارج النظام الشمسي، ما يعني أن هذه كانت زيارته الأولى والأخيرة بالقرب من الأرض.

مستعر أعظم جديد

اكتشف علماء الفلك، في 19 مايو 2023، مستعرا أعظم جديدا، يحمل اسم SN 2023ixf، في مجرة دولاب الهواء، المعروفة أيضا باسم Messier 101 أو M101، وهي مجرة حلزونية تقع على بعد 21 مليون سنة ضوئية من الأرض. ولوحظ انفجار ساطع من الضوء في أحد أذرع المجرة، ما يشير إلى أن نجما ضخما قد وصل إلى نهاية حياته وانفجر في حدث نجمي يسمى المستعر الأعظم.

نجم عملاق على حافة المستعر الأعظم

تمت ملاحظة سطوع ملحوظ للنجم الشهير منكب الجوزاء هذا العام، ما يشير إلى أنه قد ينفجر قريبا في شكل مستعر أعظم.

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ومنكب الجوزاء هو نجم أحمر عملاق يقع على بعد 650 سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الجبار.

في وقت سابق من هذا العام، لاحظ المراقبون أن النجم الذي يصنف عادة كعاشر ألمع نجم في سماء الليل، كان ساطعا بشكل استثنائي، حيث يسطع بنسبة تزيد عن 140% من سطوعه المعتاد وحصل على مرتبة سابع ألمع نجم.

وفي حين أن منكب الجوزاء معروف بسطوعه وتعتيمه بشكل دوري، فإن هذا النشاط غير المعتاد يعد علامة على أن النجم قد يصل إلى مرحلة عندما ينفد الهيدروجين ويبدأ في دمج الهيليوم في لبّه قبل أن ينفجر في حدث يعرف باسم المستعر الأعظم.

رصد نيزك يصطدم بالقمر

اصطدم نيزك بالقمر يوم 23 فبراير، وقام عالم فلك ياباني بالتقاط الوميض الساطع الناتج عن الاصطدام بالكاميرا.

واصطدم النيزك بالجانب الليلي للقمر، بالقرب من فوهة Ideler L الواقعة شمال غرب حفرة Pitiscus قليلا.

ويتحرك النيزك بسرعة متوسطة تبلغ 48280 كم/ساعة، (أو 8.3 ميل في الثانية، أو 13.4 كم/ثانية)، وتؤدي تأثيرات النيزك إلى إنشاء حفر سطحية كبيرة، والتي تولد حرارة شديدة وتنتج وميضا ساطعا من الضوء.

ومن المتوقع أن يبلغ قطر الحفرة الناتجة عن تحطم النيزك نحو عشرة أمتار.

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القمر الأزرق العملاق النادر لشهر أغسطس

جلب شهر أغسطس لمراقبي السماء ظاهرة "القمر الأزرق العملاق" النادر باعتباره ثاني قمر مكتمل في الشهر. ويستخدم مصطلح "القمر العملاق" لوصف البدر عند نقطة الحضيض، أو أقرب نقطة له من الأرض في مداره، ما يجعله يبدو أكبر حجما وأكثر إشراقا في سماء الليل. كان البدر في 30 أغسطس على بعد 357. 343 كم فقط، مقارنة بمتوسط مسافة 384.399 كم)، ما يجعله الأقرب من بين جميع الأقمار العملاقة للعام 2023. بالإضافة إلى ذلك، كان هذا هو البدر الثاني لشهر أغسطس، ما منحه اسم القمر الأزرق، وبذلك حصل هذا القمر المكتمل على لقب "القمر الأزرق العملاق" الكامل.

مذنب جديد يسافر بالقرب من الشمس

نجا المذنب نيشيمورا المكتشف مؤخرا، والمعروف أيضا باسم C/2023 P1، من اقتراب وثيق من الشمس في 17 سبتمبر، عندما مر على بعد 33 مليون كم من نجمنا فقط.

وتم التقاط المذنب اللامع في 19 سبتمبر. وتشير الصور إلى أن المذنب ظل سليما، على الرغم من احتمال وجود آثار طويلة الأمد نتيجة لتسخينه بواسطة الشمس.

"حلقة النار"

أبهر كسوف الشمس الحلقي المشاهدين في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية يوم 14 أكتوبر بحلقة النار حول القمر.

وفي أثناء كسوف الشمس الحلقي، يمر القمر مباشرة بين الأرض والشمس. ومع ذلك، فإن القمر موجود في أبعد نقطة في مداره عن الأرض، لذلك لا يحجب الشمس تماما (وهذا ما يسمى كسوف الشمس الكلي). وبدلا من ذلك، يحيط ضوء الشمس الناري بظل القمر، ما يخلق ما يسمى بحلقة النار.

حقيبة أدوات مفقودة تطفو في الفضاء

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أدت عملية الخروج إلى الفضاء قامت بها رائدتي فضاء في نوفمبر لإجراء أعمال صيانة على محطة الفضاء الدولية، إلى فقدان حقيبة أدوات تطفو حاليا عبر الفضاء، على ارتفاع نحو 415 كم فوق سطح الأرض.

ومن غير المتوقع أن يصطدم مسار حقيبة الأدوات العائمة، بالمحطة الفضائية. وبدلا من ذلك، ستبقى في الفضاء لبضعة أشهر قبل أن تحترق بأمان في الغلاف الجوي للأرض.

"مذنب الشيطان" يقترب من الأرض

يتجه المذنب البركاني الجليدي 12P/Pons-Brooks، الملقب بـ "مذنب الشيطان"، نحو الأرض وقد يصبح أكثر سطوعا بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة بحلول مارس 2024. وقد تم اكتشاف المذنب الشيطاني في عام 1812، وهو معروف بانفجاراته العنيفة، التي يحدث خلالها ثوران بركاني.

وخلق انفجار قوي من الجليد والغاز هالة متوهجة تشبه قرون الشيطان.

ومن المتوقع أن يصل المذنب البركاني الجليدي، الذي يتحرك بسرعة 64373 كم/ ساعة، إلى أقرب مسافة له من الأرض في 2 يونيو 2024، عند الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش. وفي ذلك الوقت سيكون على مسافة 232 مليون كم من كوكبنا.

المصدر: سبيس