المذنب الأخضر C / 2022 E3 (ZTF) يخرج من نظامنا الشمسي ربما إلى الأبد

حقق المذنب C / 2022 E3 (ZTF) شهرة واسعة في بداية العام 2023 عندما اقترب من الشمس ثم جعلت الأرض توهجه الأخضر اللامع مرئيا في سماء كوكبنا.

ووفقا لمختبر الدفع النفاث التابع لناسا (NASA JPL)، فإن المذنب يدور في مدار 50 ألف عام من الشمس، أو على الأقل كان كذلك. وقد يكون الاقتراب القريب لـ C / 2022 E3 (ZTF) من النظام الشمسي الداخلي قد غير مداره بما يكفي للتأكد من أنه الآن في رحلة باتجاه واحد خارج النظام الشمسي.

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وقال جيزا جيوك، العالم في قبة أدلر السماوية بلانيتاريوم أدلر (Adler Planetarium ) في بيان، إنه "بالنسبة للمذنبات ذات المدارات التي تشبه دائرة مسطحة للغاية، والتي تتجاوز كواكب النظام الشمسي، فمن السهل أن تتعرض مداراتها للاضطراب. قد يكون لهذا تأثير في جعلها تطير من النظام الشمسي تماما. وهذا يعني أنه في كل مرة يغوص فيها مذنب بمدار مثل هذا نحو النظام الشمسي الداخلي لزيارة الأرض والشمس ، قد يكون هذا النهج الوثيق هو الأخير".

ووفقا لمرصد أدلر، قد يكون هذا هو الحال مع C / 2022 E3 (ZTF). في الجزء الداخلي من مداره الأخير، كان المذنب في مدار إهليلجي مغلق لمدة 50 ألف عام. وفي هذه الزيارة الداخلية غيرت جاذبية أحد الكواكب التي مر بها، ربما كوكب المشتري، المدار C / 2022 E3 (ZTF).

ونتيجة لهذه الدفعة، فإن المرحلة الخارجية من هذه الرحلة، والتي يمر بها حاليا C / 2022 E3 (ZTF)، قد لا نرى أنه يذهب خارج النظام الشمسي الداخلي فحسب، بل قد يُقذف خارج نظامنا الكوكبي تماما.

وهذا يعني أن C / 2022 E3 (ZTF) الذي مرّ بالقرب من الأرض آخر مرة قبل 50 ألف عام خلال الفترة الجليدية الأخيرة أو "العصر الجليدي الأخير"، قد لا يعود أبدا.

وبدلا من ذلك، قد يكون هذا الاضطراب الكوكبي وضع المذنب في مدار أكثر اتساعا واستواء يستمر لمليون سنة أو أكثر.

جدير بالذكر أنه يُطلق على المذنب اسم C / 2022 E3 (ZTF) نسبة إلى مرفق زويكي العابر (Zwicky Transient Facility)، الذي رصده لأول مرة خلال مروره بالمشتري في مارس من العام الماضي.

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وفي البداية، اشتبه علماء الفلك في أنه كويكب، وأدركوا أن C / 2022 E3 (ZTF) كان مذنبا عندما بدأ في السطوع مع اقترابه من الشمس.

ويحدث هذا السطوع للمذنبات عندما تقترب من الشمس ويتم تسخينها بواسطة الإشعاع الشمسي. ويؤدي هذا إلى تحويل المواد الموجودة على سطحها من جليد صلب إلى غاز.

واقترب المذنب C / 2022 E3 (ZTF) من الشمس (الحضيض الشمسي)، في 12 يناير الماضي، عندما مر على بعد 100 مليون ميل (160 مليون كيلومتر) من نجمنا. ثم توجه إلى الأرض، مقتربا من كوكبنا (نقطة الحضيض)، في 1 فبراير.

وخلال الحضيض، كان على بعد نحو 26 مليون ميل (42 مليون كيلومتر) من الأرض، أي ما يعادل نحو 28% من المسافة بين الأرض والشمس.

وسيكون الوقت هو الكفيل بتحديد ما إذا كان هذا هو الاقتراب النهائي لـ C / 2022 E3 (ZTF) من الحضيض الشمسي والأرضي.

المصدر: سبيس