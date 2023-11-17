قبل هروبه لـ71 عاما .. "مذنب الشيطان" الضخم ينفجر مجددا خلال مساره نحو الأرض

انفجر "المذنب الشيطاني" الضخم المسمى 12P/Pons-Brooks ، للمرة الرابعة يوم الثلاثاء 14 نوفمبر، مطلقا أكبر انفجار للضوء الساطع حتى الآن.

والتقط أحد علماء الفلك هذا الحدث في صورة بعد ساعات من بدايته، وكشف عن الغلاف الجوي للمذنب 12P/Pons-Brooks ، المعروف اختصارا 12P، كدائرة مثالية.

MAJOR CRYOVOLCANIC OUTBURST: Comet 12P/Pons-Brooks just experienced its biggest outburst yet. On Nov. 14th the cryovolcanic comet abruptly brightened more than 100-fold all the way to magnitude +9.3. Retired biology professor and now-amateur astronomer Eliot Herman has been… pic.twitter.com/bJ7pap6qxS — The Watchmen Earth and Space Connection (@TWESC2023) November 16, 2023

ويبلغ قطر الصخرة الفضائية نحو 28 كم (18 ميلا)، وتوصف بأنها "بركان بارد" لأنها تقذف الجليد والغاز بعنف.

وسطع 12P/Pons-Brooks فجأة أكثر من 100 ضعف ليتألق مثل المجرة الإهليلجية التي تبعد 600 مليون سنة ضوئية عن الأرض.

Eliot Herman of Arizona captured Comet 12P Pons-Brooks over some weeks: "Called the Devil Comet because of the shape of its coma in prior outbursts, this comet will be bright next spring, and close to the sun during the April eclipse." Thank you!https://t.co/DYpqMLkrCGpic.twitter.com/b7xyDqztBD — EarthSky (@earthskyscience) November 16, 2023

There’s a beautiful blue/green coma developing in exploding comet 12P/Pons-Brooks tonight. It looks very similar to 17P/Holmes that underwent a similar event a few years ago. pic.twitter.com/9438rMFZ45 — David Strange (@dgs99) November 16, 2023

وقد تم وصف المذنب بأنه "مذنب الشيطان" بسبب ظهور "قرنين" خلال انفجارات سابقة في أثناء توجهه نحو الأرض.

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وقال إليوت هيرمان، من أريزونا، الذي يتتبع المذنب، في منشور: "يبدو أن المذنب 12P يظهر المزيد من الانفجارات المتكررة، وأصبح من الواضح الآن حدوث انفجار جديد بعد أسبوعين فقط من الانفجار السابق. وهذا الانفجار الجديد هو الرابع منذ أن بدأ العرض في يوليو. الفجوات بسبب الليالي الغائمة".

وأشار هيرمان إلى أن انفجارات المذنب السابقة حدثت في 20 يوليو و5 أكتوبر و1 نوفمبر.

وتتكون المذنبات من نواة من الجليد والغبار وجسيمات صخرية صغيرة، محاطة بذؤابة خارجية، وهي سحابة ضبابية من الغاز والغبار التي تحيط بالنواة الصلبة.

ويُعرف 12P/Pons-Brooks بأنه مذنب بركاني بارد، والذي يُظهر نشاطا بركانيا. ولكن بدلا من قذف الصخور المنصهرة والحمم البركانية مثل البركان على الأرض، يطلق المذنب البركاني الجليدي مزيجا من الغازات والجليد.

وعندما يقترب مذنب بركاني بارد من الشمس، مثلما يفعل 12P/Pons-Brooks، فإنه يسخن ويؤدي إلى زيادة الضغط في النواة.

ويتزايد الضغط حتى ينفجر النيتروجين وأول أكسيد الكربون ويقذفان الحطام الجليدي عبر الشقوق الكبيرة في قشرة النواة.

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ويمكن لهذه التيارات الغازية أن تشكل أشكالا مميزة عند النظر إليها من خلال التلسكوب، مثل "قرون الشيطان".

وشتق اسم المذنب من اثنين من علماء الفلك الذين اكتشفوه، وهما جان لويس بونس (Pons) وويليام روبرت بروكس (Brooks).

واكتشف بونس المذنب لأول مرة في عام 1812 ثم رصده بروكس مجددا في عام 1883، محددا عودة "مذنب الشيطان" إلى نظامنا الشمسي كل 71 عاما.

ومنذ القرن التاسع عشر، تمت ملاحظة ما لا يقل عن 7 انفجارات كبيرة، وفقا لتقارير موقع SpaceWeather.

ومن المتوقع أن يصل المذنب إلى أقرب نقطة له في مداره من الأرض في يونيو 2024، لكنه سيمر على مسافة آمنة.

وبعد الوصول إلى أقرب نقطة من الكوكب، سيعود بقوة الجاذبية إلى النظام الشمسي الخارجي ولن تعود حتى عام 2095.

المصدر: ديلي ميل