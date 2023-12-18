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إيلون ماسك: يجب أن يكون للبشرية قاعدة على القمر ومدن على المريخ

الفضاء

إيلون ماسك: يجب أن يكون للبشرية قاعدة على القمر ومدن على المريخ
Globallookpress
إيلون ماسك
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أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك أن البشرية بحاجة إلى استكشاف الفضاء والوصول إلى كواكب أخرى.

وقال ماسك في منشور له على شبكة X (تويتر سابقا):" يجب أن يكون للبشرية قاعدة على القمر، ومدن على المريخ، وأن تكون هناك بين النجوم!".

وأضاف في منشوره:"مر 66 عاما ما بين رحلة الطيران الأولى (رحلة طائرة الأخوين رايت) وبين الهبوط الأول على القمر، ومضى حتى الآن نصف قرن على آخر هبوط على سطح القمر.. هذا لا يمكن أن يكون أكبر إنجاز لنا كحضارة".

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وتجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك هو مؤسس شركة "سبيس إكس" المطورة لصواريخ ومركبات الفضاء، وتعمل شركته أيضا على مشروع مركبة Starship التي من المفترض أن تستخدم في الرحلات الفضائية البعيدة المدى، مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: تاس

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