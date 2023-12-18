إيلون ماسك: يجب أن يكون للبشرية قاعدة على القمر ومدن على المريخ

أعلن الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك أن البشرية بحاجة إلى استكشاف الفضاء والوصول إلى كواكب أخرى.

وقال ماسك في منشور له على شبكة X (تويتر سابقا):" يجب أن يكون للبشرية قاعدة على القمر، ومدن على المريخ، وأن تكون هناك بين النجوم!".

Only 66 years from first flight to landing on the moon, but now half a century has passed since the last moon landing.



That cannot be our high water mark as a civilization.



Humanity should have a moon base, cities on Mars and be out there among the stars! https://t.co/Ukx1ZcIE5U — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2023

وأضاف في منشوره:"مر 66 عاما ما بين رحلة الطيران الأولى (رحلة طائرة الأخوين رايت) وبين الهبوط الأول على القمر، ومضى حتى الآن نصف قرن على آخر هبوط على سطح القمر.. هذا لا يمكن أن يكون أكبر إنجاز لنا كحضارة".

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وتجدر الإشارة إلى أن إيلون ماسك هو مؤسس شركة "سبيس إكس" المطورة لصواريخ ومركبات الفضاء، وتعمل شركته أيضا على مشروع مركبة Starship التي من المفترض أن تستخدم في الرحلات الفضائية البعيدة المدى، مثل الرحلات إلى المريخ والقمر.

المصدر: تاس