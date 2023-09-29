إيلون ماسك يأمل ببناء محطة على المريخ خلال 15 سنة

أعرب الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك عن أمله ببناء محطة مزدهرة على المريخ خلال 15 سنة.

عبّر ماسك عن أمله بشأن قاعدة المريخ في تعليق وضعه على تغريدة نشرتها "سبيس إكس" على شبكة "X" (تويتر سابقا) حول صاروخها الفضائي "فالكون-1" إذ قال: " آمل أن تكون هناك قاعدة مزدهرة على المريخ خلال 15 عامًا".

وكتبت "سبيس إكس" في تغريدتها حول الصاروخ المذكور التي نشرتها في 29 سبتمر: "في مثل هذا اليوم وقبل 15 سنة، أصبح صاروخ فالكون-1 أول صاروخ يعمل بالوقد السائل طورته شركة خاصة يصل إلى مدار الأرض".

15 years ago today, Falcon 1 was the first privately developed liquid fuel rocket to reach Earth orbit pic.twitter.com/04p7vKEoTu — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2023

وتشير السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن إيلون ماسك أن ماسك كانت لديه طموحات لإطلاق مهمة المريخ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سبيس إكس" تعمل منذ سنوات على تطوير مركبة Starship الصاروخية التي تأمل في أن تستخدمها لاحقا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ.

المصدر: RT+وكالات روسية