اليابان تعلن موعد هبوط مركبتها على القمر

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، عن الموعد الدقيق الذي ستهبط فيه مركبة SLIM على القمر.

وقال بيان صادر عن الوكالة:"ستهبط مركبة SLIM على سطح القمر بعد منتصف ليل 20 يناير 2024.. يوم السبت 20 يناير الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي، (19 يناير_18:00 بتوقيت موسكو) ستبدأ عملية الهبوط، ومن المفترض أن تستمر العملية 20 دقيقة، وفي تمام الساعة 00:20 بالتوقيت المحلي، (18:20 بتوقيت موسكو) ستكون المركبة على سطح القمر، إذا تعذر تنفيذ العملية لسبب ما فإن الموعد سيتم إعادة جدولته ليصبح في 16 فبراير القادم".

وأشار البيان إلى أن المركبة المتواجدة في الفضاء حاليا من المفترض أن تصل إلى مدار القمر نهاية ديسمبر الجاري، وسيقوم المختصون في (JAXA) بإجراء بعض التعديلات على مسارها قبل هبوطها على سطح القمر.

إقرأ المزيد

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية المركبة المذكورة في السابع من سبتمبر الماضي، من مركز تانيغاشيما الفضائي، وتوقعت أنها ستصل إلى القمر وتهبط على سطحه في النصف الأول من عام 2024، يبلغ طول المركبة 2.4 م، ووزنها 200 كلغ، وحصلت على تقنيات مشابهة لتلك المستخدمة في أنظمة التعرف على الوجوه لتساعدها في دراسة حفر القمر وتضاريسه، فضلا عن تجهيزها بكاميرات خاصة يمكنها قياس كمية الحديد والعناصر الأخرى الموجودة في الصخور على سطح القمر.

المصدر: تاس