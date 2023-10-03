مسبار ياباني يصل إلى مدار انتقالي بطريقه إلى القمر

أفادت الوكالة اليابانية للدراسات الفضائية بأن أول مسبار ياباني قمري من طراز SLIM تم إطلاقه في 7 سبتمبر قد وصل المدار الانتقالي بطريقه إلى القمر.

وجاء في بيان نشرته وكالة الفضاء اليابانية أن SLIM دخل المدار القمري الانتقالي وتعمل كل أجهزته بشكل طبيعي.

يذكر أن SLIM بارتفاع 2.4 متر ووزن 200 كيلوغرام والذي يتوقع أن يهبط على سطح القمر مخصص لدراسة حُفر القمر وتضاريسه بواسطة تكنولوجيات تستخدم في أنظمة التعرف على الوجوه. وتم تزويد SLIM بكاميرا خاصة تسمح بقياس كمية الحديد وغيره من العناصر الكيميائية التي تحتوي عليها صخور القمر.

ولدى المسبار الياباني تكنولوجيات تسمح له بتحقيق الهبوط الدقيق في مكان معيّن بدقة لا تقل عن 100 متر.

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ويتوقع أن تستخدم البيانات التي سيحصل عليها المسبار في إطار برنامج "أرتميس" القمري التابع لوكالة "ناسا" المريكية. وفي حال نجاح البعثة ستصبح اليابان بلدا خامسا استطاع إنزال مسباره على القمر. ونجح في ذلك قبلها كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين والهند.

يذكر أن شركة Ispace اليابانية الخاصة أطلقت في أبريل الماضي مسبار Hakuto-R الذي كان عليه أن يصبح أول جهاز من تصنيع خاص يهبط على سطح القمر. لكن الاتصال به انقطع بعد أن تحطمه في أثناء الهبوط على القمر.

المصدر: تاس