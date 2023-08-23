السباق القمري مستمر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية في 20 أغسطس الجاري عن تحطم محطتها القمرية "لونا – 25" .

ويقترب من القمر الآن مسبار "تشاندريان – 3" الهندي الذي يتوقع أن يهبط على سطحه في منطقة قطبه الجنوبي اليوم الأربعاء 23 أغسطس الجاري ليبحث هناك عن الماء ويجري دراسات أخرى.

ولا تعتزم دول أخرى أيضا التراجع بل تخطط لأن تحقق لغاية عام 2030 نحو 17 بعثة قمرية. والعدد الأكبر للبعثات هو للولايات المتحدة التي تعتزم تحقيق 9 بعثات، بينها 5 بعثات مأهولة، وذلك في إطار برنامج "ارتميس" الذي يهدف إلى إنشاء مستوطنة مأهولة دائمة على القمر من شأنها أن تصبح في المستقبل منطلقا لاستصلاح المريخ.

إقرأ المزيد

وتنوي الولايات المتحدة إنشاء قاعدة Lunar Gateway القمرية. ويفترض أن تقيم فيها نوبات من رواد الفضاء لمدة 15 عاما. أما بقية الدول فبعثاتها القمرية غير مأهولة وتهدف إلى دراسة سطح القمر ووضع خرائط لحساب عملية الهبوط المستقبلية.

إليكم التسلسل الزمني للبعثات القمرية التي ستنفذها دول العالم لغاية عام 2030:

عام 2023 – بعثتان أمريكية ويابانية.

عام 2024 – بعثة يابانية واحدة وبعثتان صينيتان و3 بعثات أمريكية.

عام 2025 - بعثة مأهولة أمريكية وبعثة أوتوماتيكية إسرائيلية.

عام 2026 – بعثتان أمريكية وصينية.

عام 2027 بعثة روسية غير مأهولة.

عام 2028 بعثتان روسية وأمريكية.

عاما 2029 – 2030 بعثات مأهولة أمريكية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا