"ناسا" تعلن استعدادها للمساهمة في مشروع إنشاء محطة الفضاء المدارية الهندية المأهولة

صرح رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون، أن الولايات المتحدة جاهزة للمساهمة في إنشاء محطة الفضاء الهندية. لكن هذا القرار بيد الحكومة الهندية.

وجاء هذا التصريح في أعقاب المحادثات التي أجراها في نيودلهي مع الممثلين عن المؤسسة الهندية للدراسات الفضائية.

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وأعاد إلى الأذهان، أن الولايات المتحدة تعمل الآن على تحقيق مشروع محطة الفضاء الخاصة. وقال:" أظن أن الهند تريد امتلاك محطتها الفضائية الخاصة بحلول عام 2040. وإذا أرادت التعاون معنا فإننا جاهزون بالطبع، لكن القرار بيد الحكومة الهندية".

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي "نارندرا مودي" كان قد دعا في أكتوبر الماضي، إدارة الدراسات الفضائية الهندية إلى إنشاء أول محطة فضائية مدارية مأهولة بحلول عام 2035. وقال إن الهند تنوي أن يهبط روادها على القمر بحلول عام 2040. كما دعا "مودي" العلماء الهنود إلى تطوير برامج إطلاق محطة مدارية إلى الزهرة وإرسال روفر إلى المريخ.

المصدر: تاس