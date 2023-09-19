مسبار استكشاف الشمس الهندي يصل إلى مدار جديد

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أن مسبار Aditya-L1 الفضائي المخصص لدراسة الشمس وصل إلى مدار جديد في الفضاء.

وجاء في بيان صادر عن المنظمة: "بعد المناورة الخامسة التي أجراها مسبار Aditya-L1 في الفضاء نجح المسبار بالوصول إلى مدار جديد سيقوده إلى النقطة التي ستساعده على دراسة الشمس".

وأضاف البيان: "يقع المسبار الآن في مسار سيقوده لاحقا إلى نقطة لاغرانج L1 التي تقع بين الشمس والأرض، وخلال 110 أيام تقريبا من المفترض أن يصل المسبار إلى مدار قريب من نقطة L1".

وكانت منظمة أبحاث الفضاء الهندية قد أعنت في 18 سبتمبر الجاري أن المسبار بدأ بالفعل بجمع البيانات العلمية في إطار مهمته لاستكشاف الشمس.

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أطلقت الهند مسبار Aditya-L1 إلى الفضاء في 2 سبتمبر 2023، والهدف الرئيسي من المسبار هو دراسة الهالة الشمسية والإشعاعات الشمسية بأطيافها المختلفة، لمعرفة تأثير هذه الإشعاعات على الأرض والكواكب.

المصدر: فيستي