"روس كوسموس" تنشر صورة من الفضاء لأكبر جبل جليدي في العالم

نشرت وكالة "روس كوسموس" صورة التقطتها الأقمار الصناعية، يمكن من خلالها رؤية حركة أكبر جبل جليدي في العالم A23a من بحر ويديل إلى بحر سكوتيا، حيث قد ينهار قريبا.

تم التقاط الصورة بواسطة القمر الصناعي الروسي للأرصاد الجوية والمائية Meteor-M،وتُظهر اللقطات الموجودة على موقع "روس كوسموس" مغادرة A23a بحر ويديل ودخوله إلى المياه المفتوحة للمحيط الجنوبي.

وتبعا للمعلومات التي أوردتها "روس كوسموس" فإن الجبل الجليدي العملاق سيقطع خلال شهر من حركته مسافة 150 كلم.

وكان علماء من معهد أبحاث القطب الشمالي والقطب الجنوبي الروسي قد ذكروا مؤخرا أن أكبر جبل جليدي في العالم، A23a، وصل إلى المياه الصافية للمحيط الجنوبي، والشهر المقبل سيصل إلى بحر سكوتيا، حيث من المتوقع أن يذوب وينتهي وجوده تحت تأثير الرياح والأمواج ومياه المحيط الدافئة.

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بدأ تاريخ الجبل الجليدي А23а في شهر سبتمبر عام 1986 عندما انفصلت الحافة الخارجية لجرف فيلتشنر الجليدي، حيث تكون الجبل وبقي خلال أكثر من 30 عاما في وسط بحر ويديل، ولكن في ربيع عام 2023، وعندما حل الشتاء في القارة القطبية الجنوبية، بدأ ينجرف نحو حافة الجليد.

المصدر: نوفوستي