محطة شمسية هندية تقترب من نقطة التوازن بين الأرض والشمس

تنتقل الرحلة الفضائية لمحطة Aditya-L1 الشمسية الهندية، إلى مرحلتها الختامية حيث ستصل نقطة L1 (لاغرانج)، بهدف رصد الشمس وإشعاعاتها، بدءا من 7 يناير المقبل.

صرح بذلك شريهاندرا بانيكر سومناتخ رئيس وكالة الفضاء الهندية.

وأفاد لوكالة Press Trast of India قائلا:" إن Aditya-L1 في الطريق إلى هدفها، وكادت أن تصل مرحلتها الختامية، وتجري الآن تحضيرات أخيرة لدخولها نقطة L1 (لاغرانج). ويمكن أن تقوم ببعض المناورات قبل أن تصل المنطقة في 7 يناير المقبل".

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يذكر أن أول محطة هندية خاصة بدراسة الشمس تم إطلاقها إلى مدار الأرض في 2 سبتمبر الماضي، وبعد 3 أسابيع انتقلت المحطة إلى المسار نحو نقطة L1 التي تبعد 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض. ويجب أن تستغرق رحلتها 125 يوما، وقد بدأت المحطة في جمع معلومات عن الرياح الشمسية.

يذكر أن المحطة تستطيع البقاء الثابت في نقطة L1 بالنسبة إلى ألأرض والشمس دون أن يمنعها شيء من رصد الشمس وتسجيل إشعاعاتها.

المصدر: تاس