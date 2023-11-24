بوتين يقلد آخر رائد فضاء وسام "غاغارين"

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بطل الاتحاد السوفيتي بوريس فولينوف وسام "غاغارين"، بصفته آخر رائد فضاء على قيد الحياة من فريق يوري غاغارين.

وجاء في المرسوم الرئاسي الذي نشره موقع الكرملين الإلكتروني:" يُمنح فولينوف بوريس فالنتينوفيتش بطل الاتحاد السوفيتي مرتين (1969 و1976) وسام "غاغارين" لقاء دوره الكبير في مجال دراسة واستكشاف الفضاء الكوني والأنشطة الاجتماعية الطويلة الأمد".

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يذكر أن بوريس فولينوف ولد في 18 ديسمبر عام 1938 في مدينة إركوستك بشرق سيبيريا، وانضم إلى فريق الطيارين العسكريين السوفيت الذين تم ترشيحهم للقيام برحلة إلى الفضاء (فريق غاغارين). وحقّق فولينوف أول رحلة فضائية له في 15–18 يناير عام 1969 على متن مركبة "سويوز -5" وكان قائد المركبة، ومعه أليكسي يليسييف ويفغيني خرونوف. وشارك في أول عملية للالتحام بين المركبتين الفضائيتين المأهولتين حيث انتقل رائدا الفضاء يليسييف وخرونوف من مركبة إلى أخرى عبر الفضاء المكشوف.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوم استحداث وسام "غاغارين" في مايو الماضي. وكانت فالنتينا تيريشكوفا أولى من مُنحت هذا الوسام ، ثم منح وسام "غاغارين" لرائد الفضاء أنطون شباكليروف ومجموعة مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء.

المصدر: تاس