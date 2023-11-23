رائد فضاء يقارن رحلة "روس" المستقبلية بزيارة كوكب آخر

وفقا لرائد الفضاء الروسي سيرغي كورساكوف إن تحليق محطة (ROS) الفضائية الروسية في مدار مرتفع سيوفر بيانات عن الأرض لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي.

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ويقول رائد الفضاء في أسبوع علوم الفضاء "Aerospace Science Week": " لا أبالغ كثيرا إذا قلت إن تحليق ROS في مدار مرتفع سيكون قابلا للمقارنة بالتحليق حول كوكب جديد".

ووفقا له، سيوفر المدار الذي ستحلق فيه المحطة "فرصا هائلة لتوسيع المعرفة حول الأرض". مشيرا في رده على سؤال فيما إذا كان شخصيا يرغب في العمل على متن المحطة ROS إلى أنه يرغب في ذلك.

ويذكر أنه من المقرر إطلاق أول وحدة للمحطة ROS في عام 2027 وبعد خمس سنوات يكتمل بنائها. ومن المقرر وضع المحطة في مدار على ارتفاعات عالية بميل قدره 96.8 درجة، ما يسمح برؤية أراضي روسيا بالكامل. وهذا يستحيل حاليا من المحطة الفضائية الدولية التي تحلق في مدار بميل قدره 51.6 درجة.

المصدر: نوفوستي