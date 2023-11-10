روسيا تطور خوارزميات تساعد على التحكم بتوجيه المحطة الفضائية الدولية

أعلن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، عن تطوير خوارزميات برمجية جديدة، ستساعد على التحكم بتوجيه المحطة الفضائية الدولية.

وجاء في بيان صادر عن المعهد "يعمل الخبراء في مركز تقنيات النانو التابعة لمعهدنا على تطوير خوارزميات برمجية ستساعد على التحكم بمحركات وحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية، ويمكن الاعتماد عليها لتوجيه وتغيير مدار المحطة، هذه الخوارزميات ستستعمل في المستقبل مع محطة (ROS) المدارية القادمة أيضا".

وقال الأستاذ المساعد في المعهد، أنطون سوماروكوف: "نريد أن نطور هذه الخوارزميات لتكون قادرة على تشغيل وإطفاء المحركات وتمكننا بنفس الوقت من التحكم باتجاه المحطة الفضائية الدولية".

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وأشار سوماروكوف إلى أنه كان قد تعاون سابقا مع مجموعة من الزملاء في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا وخبراء من شركة "إينيرغيا" الروسية لتطوير خوارزميات سمحت لروسيا بالتحكم بإطلاق وحدة "ناؤوكا" نحو المحطة الفضائية الدولية عام 2021، والتحكم بعملية التحام الوحدة بالمحطة.

وبفضل الخوارزميات المذكورة تم التحكم بمحركات "ناؤوكا" في أثناء تحليقها نحو المحطة، حيث تمكنت من الحفاظ على وجهتها المطلوبة في أثناء الرحلة.

المصدر: فيستي