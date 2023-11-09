روسيا تستعد لإطلاق صواريخ جديدة من مطار "فوستوتشني" الفضائي

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية في مطار "فوستوتشني" لإطلاق عدد من صواريخ الفضاء الجديدة.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة:"وصل مؤخرا إلى مطار فوستوتشني الفضائي قطار محمل بأجزاء صاروخين فضائيين من نوع Soyuz-2 ، وسيبدأ المختصون قريبا بتفريغ القطار ونقل أجزاء الصواريخ إلى المستودعات، وسيباشرون بتجميع الأجزاء وإجراء الاختبارات عليها استعدادا لعمليات الإطلاق".

وأضاف البيان :"أجزاء الصاروخين ستوضع بداية في أماكن تخزين خاصة، ومن ثم ستنقل لأماكن التجميع والاختبار".

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الخبراء في مطار "فوستوتشني" الفضائي يستعدون لإجراء اختبارات على نموذج لصواريخ "Angara-A5" الفضائية الجديدة، والعمل جار هناك على تحضير المنصة المخصصة للاختبارات.

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و"فوستوتشني" هو مطار مخصص لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته روسيا للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

وتسعى روسيا باستمرار لتوسيع وتحسين منشآت هذا المطار ليكون قادرا على إطلاق أنواع مختلفة من صواريخ ومركبات الفضاء.

المصدر: روس كوسموس