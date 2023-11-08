روسيا.. استخدام وحدات نووية في الأقمار الصناعية المستقبلية

وفقا للخبراء سوف تستخدم وحدات نووية وهيدروجينية مصغرة في الأقمار الصناعية المستقبلية.

ويشير بوريس بوكاريف عضو مجموعة العمل EnergyNet في المبادرة الوطنية للتكنولوجيا في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن روسيا من أجل استكشاف الفضاء القريب تحتاج إلى إنشاء دورة كاملة لإنتاج منظومات تخزين الطاقة في الكيمياء الكهربائية (الكهركيمياء) وتطوير النظم الهيدروجينية لتزويد الأجهزة الفضائية بمصادر طاقة ذات سعة وقدرة نوعية عالية.

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ويقول على هامش مؤتمر (باركامب) "الثورة التكنولوجية الوطنية": "يمكن أن تكون هذه محطات نووية صغيرة بقدرة تزيد عن ألف واط لكل كيلوغرام أو أجهزة تخزين ما بعد الليثيوم بقدرة محددة تزيد عن 600 واط - ساعة لكل كيلوغرام، هناك مجال تطبيق للألواح الشمسية بكفاءة تزيد عن 28 بالمئة وخصائص متنوعة، مثل قابلية التحلل البيولوجي".

ومن جانبه يشير أنطون ألكسييف المدير العام لمؤسسة الفضاء الجديد "New Space" إلى أن استخدام محركات تعمل بالطاقة النووية في المركبات الفضائية المستقبلية أمر وارد.

ويقول: "ستكون المحركات التي تعمل بالهيدروجين السائل الذي يمكن الحصول عليه من الماء الموجود في الفضاء شائعة أيضا".

ووفقا له، إن ما يسمى بمحركات الدفع الكيميائية والكهربائية تستخدم اليوم في تكنولوجيا الفضاء.

المصدر: نوفوستي