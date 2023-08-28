روسيا تختبر بنجاح محركا جديدا للأقمار الصناعية النانوية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية نجاح الاختبارات الفضائية التي أجرتها على محرك طورته للأقمار الصناعية النانوية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة :"المحرك الذي طوره مكتب Fakel للتصاميم التابع لمؤسستنا اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت عليه في الفضاء، وقد تم اختبار المحرك مع قمر Geoscan-Idilios.. وخلال الاختبارات كان من المطلوب معرفة ما إذا كان هذا المحرك يعمل بشكل جيد في ظروف الطيران الفضائي، ومعرفة تأثير عمله على مسار القمر الصناعي".

وأشار البيان إلى أن مشروع تطوير المحرك المذكور تم بالتعاون ما بين مكتب Fakel للتصاميم التابع لـ "روس كوسموس" وما بين صندوق دعم الابتكارات الروسي، وجرى تصميم هذا النوع من المحركات لتعمل مع أقمار CubeSat 3U النانوية.

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وحول الموضوع قال كبير المصممين في مكتب Fakel، بافل درونوف: "أصبحت أقمار CubeSat النانوية شائعة الاستخدام في وقتنا الحالي، وبعد انتهاء فترة خدمة هذه الأقمار يجب نقلها من المدارات التي كانت تعمل فيها حتى لا تتحول إلى حطام فضائي يرتطم بالمركبات الفضائية، ولتجنب ذلك فنحن بحاجة لمحركات موثوقة تركب على هذه الأقمار لتقوم بتغيير مداراتها، وهذا ما فعله الخبراء لدينا".

المصدر: سلاح روسيا