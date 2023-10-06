إيلون ماسك يتعهد بإطلاق مركبة "ستارشيب" إلى المريخ بعد 3 أعوام

أعلن مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك أن رحلة مركبة "ستارشيب" الفضائية فائقة الثقل إلى المريخ يمكن أن تتحقق بعد 3 أو 4 أعوام.

وقد ألقى إيلون ماسك كلمة في المؤتمر الفلكي الدولي في باكو الأذربيجانية عبر الفيديو حيث وجه إليه سؤال عن موعد هبوط مركبة "ستارشيب" المأهولة أو غير المأهولة على سطح المريخ، فقال إن ذلك سيتحقق بعد 3 أو 4 أعوام، وأوضح أن مداري المريخ والأرض يحتلان مرة واحدة في 26 شهرا وضعا لازما لظهور نافذة تسمح بإطلاق المركبة إلى المريخ وقال: "أظن أن الهبوط التجريبي للمركبة غير المأهولة على سطح المريخ خلال 4 أعوام القادمة يعد أمرا واقعيا".

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وشدد الملياردير على ضرورة إنشاء قاعدة مريخية تعمل بشكل مستقل. لكن ذلك سيتطلب نقل ملايين الأطنان من مختلف المعدات والموارد.

يذكر أن مركبة "ستارشيب" الفضائية متعددة الاستخدام تخصص لتحقيق رحلات فضائية إلى المريخ، وتتسع المركبة لـ100 شخص. وكانت نماذج من تلك المركبة قد قامت في وقت سابق برحلات تجريبية مع العودة إلى الأرض، لكن كلها تحققت داخل حدود الغلاف الجوي للأرض. وتحطمت كل المركبات باستثناء مركبة واحدة أطلقت في مايو عام 2021.

المصدر: تاس