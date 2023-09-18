سلطان النيادي يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض

كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي في مقطع فيديو تفاصيل جديدة حول رحلة عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض.

وكتب عبر منصة x "منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يوما في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي"، مضيفا: "بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد".

نستودعكم الله

إلى الإمارات الحبيبة ✈️🇦🇪 pic.twitter.com/t1KlVA1qq0 — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 18, 2023

وروى في المقطع الذي نشره حول عودته من محطة الفضاء الدولية إلى الأرض أنه في "الأيام الأخيرة قبل الهبوط كانت أيام كلها حماس ومزيج بين حزننا على توديع المكان الذي كان بيتا يأوينا وعائلتنا التي قلنا لها: مع السلامة، وكذلك الشعور بنفس الوقت بالحماس لرجوعنا إلى الأرض".

وأضاف: "كنا في حالة ترقب، لأننا كنا ننتظر تقرير الطقس إذ لا يُمكننا النزول في طقس غير ملائم في نقطة الهبوط ونحاول نتجنب الأمواج أو الرياح التي يمكن أن تؤثر على هبوط المركبة.. الحمدلله صدر الأمر بإمكانية الهبوط واستغرقت الرحلة تقريبا 17 ساعة وقد كانت سريعة رغم أن المدة هي نفسها التي نستغرقها في العودة من هيوستن إلى دبي ولكن كانت أمانة سريعة".

منذ بداية التحضيرات التي استمرت 5 سنوات إلى العيش أكثر من 180 يومًا في الفضاء كانت هذه المهمة من أجمل التجارب التي مرت في حياتي..



بعد الرجوع إلى الأرض، حان الآن موعد العودة إلى الوطن.. موعدنا غدًا.. أشوفكم على خير في دار زايد 🇦🇪 pic.twitter.com/k2zhwPyZFb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 17, 2023

وعن مرحلة الهبوط، قال النيادي: "كانت سريعة جدا وبدأت الدفاعات التي تُبطئ من سرعة المركبة وبعدها بدأنا نشعر بعمل الجاذبية وشعرنا أن الضغط بدأ يرتفع"، ووصف الضغط بأنه كان "شديدا جدا".

وتابع قائلا: "بدأت أرى البلازما من النافذة وكأنه حريق.. لقد كان لدينا ثقة بالمركبة التي كنا بها، لكن شعور الخوف والترقب شعور جدا طبيعي والأصوات كانت جدا عالية والحرارة التي تراها أمامك تشعرك بالخوف أو الترقب لكن الثقة والتدريب جعلتنا نهبط بسلام".

المصدر: RT