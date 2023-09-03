"لن أقول وداعا بل إلى اللقاء".. الرائد الإماراتي سلطان النيادي يتأهب للعودة إلى الأرض (فيديو)

أعلن مركز "محمد بن راشد" الإماراتي للفضاء موعد عودة الرائد سلطان النيادي إلى الأرض على متن مركبة "دراغون"، بعد أطول مهمة يؤديها رائد عربي في الفضاء استمرت 6 أشهر.

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وكتب مركز "محمد بن راشد" على منصة "X": "ستة أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة".

ودعا المركز لمتابعة التغطية المباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي، التي ستكون في بث مباشر عبر حسابات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف في منشور آخر عن الجدول الزمني لعودة النيادي، موضحا أن بداية رحلة العودة ستكون يوم الأحد عند الساعة 3:05 ظهرا بتوقيت الإمارات، عندما تنفصل المركبة دراغون عن محطة الفضاء الدولية.

6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة.. تابعوا التغطية المباشرة لعودة سلطان: https://t.co/OZCAe55LXS#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايدpic.twitter.com/Tyvg5qS8XQ — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 3, 2023

وأضاف المركز أن عودة النيادي إلى الأرض ستكون يوم الاثنين الرابع من سبتمبر عند الساعة 8:07 صباحا بتوقيت الإمارات، على أن تبدأ التغطية المباشرة للحدث في السابعة والنصف صباحا من اليوم نفسه.

وبحسب موقع محطة الفضاء الدولية، فإن أصعب مراحل رحلة العودة ستكون عند اختراق المركبة للغلاف الجوي للكرة الأرضية بسرعة تبلغ 28 ألف كيلو متر في الساعة، وفيها تصل إلى درجة حرارة جسم المركبة إلى حدها الأقصى بنحو 1900 درجة مئوية، وتكمن خطورة تلك المرحلة في انقطاع الاتصال بشكل كامل بين مركز الاتصال الأرضي والمركبة لمدة تقدر بست دقائق.

للفضاء.. لن أقول وداعًا بل إلى اللقاء



إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد..



وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم..

دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير.. pic.twitter.com/sj5E2nPIig — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) September 3, 2023

وبمجرد العودة يتوجه النيادي إلى مركز جونسون للفضاء في ولاية تكساس للخضوع لاختبارات صحية للتأكد من سلامته، على أن يعود لاحقاً إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفالات التي تقام على شرفه، كأول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء الخارجي.

من جهته، قال سلطان النيادي عبر منصة " إكس": "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء.. إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد.. وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير..".

6 أشهر من العلوم والتجارب والإنجازات عشناها مع سلطان منذ اللحظات الأولى لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. مهمة أسهمت بشكل كبير في تطور مسيرة استكشاف الفضاء بالمنطقة.. تابعوا التغطية المباشرة لعودة سلطان: https://t.co/OZCAe55LXS#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايدpic.twitter.com/Tyvg5qS8XQ — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 3, 2023

المصدر: RT+ وكالات