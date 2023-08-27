سلطان النيادي يغازل بيروت "ست الدنيا" بصورة تخطف الأنفاس من الفضاء! (صورة)

غازل رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، العاصمة اللبنانية بيروت، عبر نشر صورة تخطف الأنفاس من الفضاء، موجها التحية إلى لبنان وأهله.

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ووفق ما نشرت صفحة مركز محمد بن راشد للفضاء عبر "فيسبوك"، فقد قال النيادي: "يا ست الدنيا يا بيروت".. سلامٌ إلى المدينة التي تتنفس فنًّا، وتراثًا، وثقافة، وجمالًا.. وسلام إلى لبنان الحبيب وطن فيروز، وإلى أهله الطيبين".

وتفاعل الناشطون مع منشور النيادي، وقال أحدهم: "كل الحب والاحترام لشخصك الكريم، ونحن نحبك كلبنانيين"، فيما علق آخر بالقول: "وأخيرا جاء دور بيروت.. شكراً من القلب إلى رائد الفضاء سلطان النيادي".

ومن المقرر أن يعود النيادي إلى الأرض، من محطة الفضاء الدولية بعد رحلة مستمرة منذ مارس الماضي، مطلع سبتمبر، من ضمن مجموعة "كرو 6" التي تضم أيضا رائد الفضاء ناسا ستيفن بوين، ورائد فضاء ناسا وودي هوبورغ، ورائد الفضاء الروسي أندريه فيدياييف.

وكانت مجموعة "كرو 7" انطلقت السبت في مركبة "دراغون" من إنتاج "سبايس إكس" حاملة أربعة رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، بقيادة الأمريكية من أصول إيرانية جاسمين مقبلي وتضم الدنماركي أندرياس موغنسن والياباني ساتوشي فوروكاوا والروسي كونستانتين بوريسوف.

وينضم رواد الفضاء الأربعة إلى طاقم مؤلف من 7 أشخاص متواجد في المحطة قبل أن يغادر أفراد مهمة "كرو 6" عائدين إلى الأرض بعد أيام قليلة.

المصدر: RT